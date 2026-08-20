Seguridad

Agentes Repelen Ataque Durante Operativo para Detener a Presunto Homicida en Tamaulipas

Los oficiales fueron atacados a balazos durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Alfredo “N.”, señalado por homicidio calificado.

Agentes Repelen Ataque Durante Operativo para Detener a Presunto Homicida en TamaulipasAgentes Repelen Ataque Durante Operativo para Detener a Presunto Homicida. Foto: N+

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Agentes repelen ataque armado al intentar detener a Alfredo “N.”, acusado de homicidio calificado.

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