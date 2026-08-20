Agentes Repelen Ataque Durante Operativo para Detener a Presunto Homicida en Tamaulipas

Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas repelieron una agresión con arma de fuego durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Alfredo “N.”, quien es señalado por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron en el ejido La Independencia, también conocido como ejido La Mora, donde los elementos realizaban las acciones para ejecutar el mandato judicial.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Tamaulipas, durante el operativo los agentes fueron atacados a tiros, por lo que respondieron al fuego. La autoridad señaló que la reacción ocurrió en un contexto de legítima defensa.

Hasta el momento, la información proporcionada se limita a señalar la agresión y la respuesta de los agentes durante el operativo.