Familia de Ivonne Deris Exigen Justicia por Muerte Durante Presunta Discusión con Expareja

Una mujer de 36 años, identificada como Ivonne Deris Carranza Leal, perdió la vida presuntamente tras ser asfixiada por su pareja sentimental, en un domicilio de la colonia Tamaulipas, en Tampico.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche del martes, cuando Ivonne llegó a una vivienda ubicada sobre la calle Tamaulipas, donde se encontraba su expareja, Luis “N”, de 52 años, quien presuntamente estaba al cuidado de la bebé de ambos, de apenas dos meses de edad.

Trascendió que, en determinado momento, comenzó una discusión entre ambos que posteriormente escaló a un forcejeo. Durante el altercado, la mujer habría sido asfixiada, perdiendo la vida en el interior del domicilio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Ivonne Deris Presuntamente Asfixiada por su Expareja en Tampico

Tras lo ocurrido, Luis “N” habría permanecido durante varias horas junto al cuerpo de Ivonne y fue alrededor de las 5:00 de la mañana cuando presuntamente informó a los familiares sobre lo sucedido.

Al lugar acudieron elementos de las autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes y detuvieron al hombre, posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.

Mujer Muere Presuntamente Asfixiada por su Pareja en Tampico. Foto: N+

Familiares de Ivonne Deris Carranza Leal, acudieron a las instalaciones de la FENNAM en Tampico, para exigir justicia y el esclarecimiento de la muerte de la mujer, ocurrida durante una discusión con su pareja sentimental, Luis “N”, en un domicilio de la colonia Tamaulipas.

Patricia Juárez, prima de la víctima, se presentó ante las autoridades ministeriales para solicitar que el caso sea investigado a fondo y se determine con precisión cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la familia, Ivonne era madre de cuatro hijos: dos adolescentes, un menor de cuatro años y una bebé de apenas dos meses de nacida. Las dos menores de edad quedaron bajo resguardo de personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF.

Patricia Juárez señaló que la familia espera que las investigaciones ministeriales y periciales permitan reconstruir de manera precisa lo sucedido, y determinar la clasificación jurídica que corresponda por la muerte de Ivonne.