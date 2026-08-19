Seguridad

Familia de Ivonne Deris Exigen Justicia por Muerte Durante Presunta Discusión con Expareja

La familia de Ivonne Deris pidió que las autoridades realicen una investigación a fondo para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Familia de Ivonne Deris Exigen Justicia por Muerte Durante Presunta Discusión con ExparejaFamilia de Ivonne Deris Exigen Justicia por Muerte Durante Presunta Discusión con Expareja. Foto: N+

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Ivonne Deris Carranza Leal, madre de cuatro, pierde la vida en Tampico. Su expareja, Luis 'N', es detenido. La familia busca respuestas y justicia.

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