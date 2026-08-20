Sociedad

Vanessa Recorre 6 Horas Cada Semana para Recibir Hemodiálisis en Guadalajara

Una mujer de 27 años con enfermedad renal crónica, gasta más de 20 mil pesos mensuales para su tratamiento

VanessaVanessa es una paciente con enfermedad renal crónica y necesita viajar de Matatlán a Guadalajara semanalmente. Foto: N+

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Vanessa, de 27 años, recorre 6 horas cada semana para recibir hemodiálisis en Guadalajara. Su lucha contra la enfermedad renal crónica refleja una crisis urgente en Jalisco

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