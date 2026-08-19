Seguridad

Destruyen 360 Mil Plantas de Marihuana en Tequila que Equivalen a 400 MDP

Incineraron un sembradío de droga sobre un terreno de 300 metros de ancho y 150 de largo en el estado de Jalisco

MarihuanaDestruyeron 360 mil plantas de marihuana en Tequila. Foto: Policía de Jalisco

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En Tequila, Jalisco, incineran 360 mil plantas de marihuana en un terreno de 300x150 metros. Esto equivale a 400 millones de pesos

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