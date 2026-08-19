Destruyen 360 Mil Plantas de Marihuana en Tequila que Equivalen a 400 MDP

Policías de Jalisco descubrieron, aseguraron y destruyeron alrededor de 360 mil plantas de marihuana en el municipio de Tequila, equivalentes a más de 400 millones de pesos.

Los oficiales estaban realizando recorridos de vigilancia en zonas serranas, brechas y delegaciones de Tequila, cuando en un predio bastante extenso, ubicado en una zona conocida como Los Parajes, en la delegación de El Salvador, encontraron la marihuana.

Las plantas tenían una altura de hasta 2 metros y medio, y estaban en una superficie de aproximadamente 300 metros de ancho por 150 metros de largo.

Después de la localización, inmediatamente se hizo del conocimiento a un agente del Ministerio Público Federal, el cual ordenó posteriormente la documentación de la carpeta de investigación para destruir las plantas a través de incineración.

Cabe señalar que desde el 25 de julio, en tres diferentes casos, suman alrededor de 436 mil plantas de marihuana localizadas y destruidas por las autoridades estatales, lo que equivale a 454.6 millones de pesos.