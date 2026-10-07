Resultados Lotería Nacional Hoy 6 de Octubre 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4030

Tú puedes ser el nuevo millonario en México. Si compraste un billete para el Sorteo Mayor 4030 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, mantente atento a la publicación de resultados de la Lotería Nacional de este 6 de octubre para conocer si estás entre los ganadores.

Los martes son de Sorteo Mayor y si estás pensando en comprar un billete para la próxima edición, te compartimos el Calendario de la Lotería Nacional de Octubre 2026.

El sorteo de hoy conmemora el Bicentenario del Consulado de México en Nueva York. Un vínculo entre México y Estados Unidos que ha acompañad a generaciones de mexicanos fortaleciendo lazos históricos.

La Lotería Nacional dedicó su billete del Sorteo Mayor 4030 al Bicentenario del Consulado de México en Nueva York. Foto: Lotería Nacional.

Resultados Sorteo Mayor 4030 de Lotería Nacional: Lista de Números Ganadores 6 de Octubre 2026

Recuerda que la rifa de hoy entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor y cuenta con una bolsa acumulada de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18 mil 760 premios.

Si compraste 'cachito' para este martes, a partir de las 20:00 horas podrás consultar en este apartado el listado de números ganadores del Sorteo Mayor 4030, incluido el billete que obtuvo el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

El número 45290 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 12417 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 33142 obtiene premio de 900, 000.

El número 46256 obtiene premio de 240, 000.

El número 00357 obtiene premio de 240, 000.

El número 05543 obtiene premio de 240, 000.

El número 53270 obtiene premio de 240, 000.

El número 57191 obtiene premio de 120, 000.

El número 40257 obtiene premio de 120, 000.

El número 06371 obtiene premio de 120, 000.

El número 47089 obtiene premio de 120, 000.

El número 05842 obtiene premio de 120, 000.

¿Dónde publican los resultados de la Lotería Nacional del 6 de octubre de 2026?

Los Niños Gritones se encargan de dar a conocer los premios directos del Sorteo Zodiaco, que en el caso del Sorteo Mayor son 466.

Para consultar los números de los billetes que resultaron premiados, puedes optar por alguna de las siguientes opciones:

Lista de Premios: Se encuentra expuesta en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, (es decir el lunes 5 de octubre), o bien en línea al hacer clic en este enlace.

Verificador de cachitos: se trata de una herramienta en línea en la que tienes que proporcionar cierta información sobre tu billete para conocer si resultaste ganador.

Redes Sociales: En las cuentas de X y Facebook de la Lotería Nacional se publican diariamente los resultados de los sorteos.