Economía

Resultados Lotería Nacional Hoy 6 de Octubre 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4030

Si compraste cachito para este martes 6, consulta la lista completa de boletos ganadores a partir de las 20:00 horas.

Billetes de la Lotería Nacional. Este Martes se celebra el Sorteo Mayor 4030.Si compraste 'cachito' para el Sorteo Mayor 4030, este martes puede ser tu oportunidad de ganar hasta 21 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.
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