El aguinaldo de 2026 deberá pagarse antes del 20 de diciembre, pero este año esa fecha cae en domingo. Esto genera dudas entre los trabajadores sobre si las empresas tendrán que adelantar el depósito para cumplir con el plazo establecido en la ley.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que esta prestación debe cubrirse antes de esa fecha. Por ello, las empresas deberán organizarse para que sus empleados reciban el dinero en un día hábil, por lo que el viernes 18 de diciembre sería una opción.

Aunque algunas transferencias electrónicas pueden realizarse los domingos, las sucursales bancarias no abren ese día. Por esta razón, los empleadores que pagan mediante depósito deben considerar sus tiempos de operación para evitar retrasos.

La legislación no fija un día específico para adelantar el pago, pero sí obliga a los patrones a respetar el plazo y garantizar que sus trabajadores reciban esta prestación a tiempo.

¿Cuánto deben pagar de aguinaldo en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario para quienes hayan trabajado un año completo. Si la persona lleva menos tiempo en su empleo, también tiene derecho a recibir esta prestación, pero de manera proporcional a los meses laborados.

En el caso de los empleados del Gobierno Federal, el aguinaldo corresponde a 40 días de salario, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026. Esta cantidad es distinta a la que reciben los trabajadores del sector privado, cuyo mínimo está establecido en la LFT.

Si la empresa no paga el aguinaldo, entrega una cantidad menor o incumple con la fecha límite, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde reciben asesoría gratuita para conocer cómo reclamar esta prestación.