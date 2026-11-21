Luego de la violencia provocada por un operativo en la zona centro y norte de Sinaloa en contra de Fausto Isidro Meza Flores, 'El Chapo Isidro', líder del Cártel de Guasave, la gobernadora interina Graciela Domínguez dio un parte sobre la situación en la entidad.

Señaló que hay personas varadas en distintos puntos carreteros tras la respuesta del crimen organizado contra las fuerzas federales, que además de bloqueos, incendió unidades para evitar la movilidad de los efectivos de los tres órdenes de gobierno.

Domínguez Nava comentó que las fuerzas de seguridad, en coordinación con las distintas autoridades, "están activas para restablecer la seguridad y la movilidad segura".

El objetivo es que las personas afectadas puedan regresar a sus hogares y reunirse con sus familias, esto porque muchas de ellas estaban fuera cuando ocurrió el operativo.

"Comprendemos, es decir, entendemos y abrazamos a las personas y familias que viven en la zozobra, angustia y preocupación que esto genera, tanto para quienes están en estas circunstancias tan difíciles como para sus seres queridos", publicó la mandataria estatal en redes sociales.

Agregó que se desplegaron las acciones necesarias para asegurar que el retorno a sus lugares sean seguros, pues "la prioridad es salvaguardar su integridad y recuperar la tranquilidad en esta zona".

Al inicio de las hostilidades, la Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.

"Se solicita evitar la carretera 'La Costera' desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloques de las vías de comunicación. También evitar circular sobre la carretera la libre, ya que se tienen múltiples bloqueos en ambos sentidos".

También se reportaron bloqueos con vehículos de carga, entre ellos un tráiler incendiado, en distintos de la carretera Internacional México 15, al norte de Guamúchil.

La empresa Autotransportes TUFESA informó que sus corridas podrían presentar modificaciones o ajustes en los tramos Los Mochis-Culiacán.

Mientras que el Instituto de Protección Civil de Guasave pidió a la población que estaba resguardada en plazas, hospitales, locales y comercios a seguir ahí por su seguridad.

Con información de N+

ICM