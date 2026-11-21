Fausto Isidro 'N' mejor conocido como ‘El Chapo Isidro’ o ‘Chapo Isidro’ es identificado como líder del Cártel de Guasave, también conocido como Los Mazatlecos, surgido en 2008 como brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos identifica al grupo liderado por 'El Chapo Isidro' como la organización criminal transnacional Meza Flores.

"(Es) un grupo fuertemente armado y violento que ha participado en enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio".

El grupo delincuencial controla importantes rutas de narcotráfico, así como laboratorios y centros de producción de drogas. Su red para traficar incluye aviones, embarcaciones y camiones con remolque.

"Durante más de 20 años, la organización criminal Meza Flores ha sido responsable del contrabando de varias toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos", señaló el Departamento de Estado.

Indicó que se le imputa la muerte de numerosos policías del estado de Sinaloa, militares y agentes del orden mexicanos, además de numerosos miembros de otras organizaciones criminales.

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Es originario de Guasave, Sinaloa, nació el 19 de junio de 1982, de acuerdo con los registros del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

El 2 de mayo de 2012 fue acusado en el Distrito de Columbia por distribuir cocaína y metanfetaminas, así como posesión y distribución de narcóticos, y uso de arma de fuego.

"El 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación formal modificada que imputaba a Meza Flores delitos adicionales de narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego".

El 4 de febrero de 2025, el FBI anunció que Fausto 'N' había sido incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados.

Mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que la de Fausto Isidro es "una organización de narcotráfico de gran magnitud, fuertemente armada, radicada en Sinaloa, México".

Esta organización transnacional es responsable de tenencia, distribución y la importación a los Estados Unidos "de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y ha controlado mayormente la producción, el transporte y la distribución de narcóticos en varios lugares de México".

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a la captura de este capo.

LECQ