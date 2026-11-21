El futbolista mexicano Hirving "Chucky" Lozano quedó fuera del LA Galaxy, luego que el equipo anunciara que no hizo efectiva la opción de compra sobre el ‌delantero, por lo que el ‌jugador regresará a San Diego FC, dio a conocer este viernes el ​club de la MLS.

Lozano llegó al Galaxy en agosto, cedido a préstamo desde San Diego FC por lo que restaba de la temporada, con ‌opción de compra.

"Hirving Lozano ha finalizado su estancia con el Galaxy y ha regresado a su club de origen, el San Diego FC", informó el club estadounidense en un comunicado donde explicó ​la conformación ​de su plantel para ​la próxima temporada.

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El jugador ‌de 31 años, pasó por el PSV Eindhoven, con el que ganó la Eredivisie en 2017-2018, 2023-2024 y 2024-2025. En el Napoli conquistó la Serie A 2022-2023 y la Copa de Italia.

Fue ‌parte de la selección mexicana ​que participó en los Mundiales ​de 2018 y ​2022. Lozano inició su carrera en Pachuca ‌en 2014, donde anotó 43 ​goles en ​149 partidos y se consagró campeón del Clausura 2016 y de la Liga de Campeones ​de la ‌Concacaf 2016-2017.

En 2018, la Concacaf lo nombró mejor ​futbolista del año.

En el comunicado del equipo angelino sobre la situación actual de su plantilla de cara a la temporada de la MLS 2027, se informó que hasta el momento, 20 jugadores del plantel tienen contrato vigente y permanecerán en Los Ángeles, pero decidió no ejercer las opciones de contrato de Ascel Essengue, Tucker Lepley, Novak Mićović, Chris Rindov, Pablo Ruiz, Brady Scott y Robert Taylor.

HVI