El Manchester United atraviesa un momento delicado en sus cuentas. El Club inglés elevó un 174% sus pérdidas de impuestos, hasta situarlas en 18.1 millones en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, que abarca los tres meses previos al 30 de septiembre.

El periodo analizado incluye el mercado de fichajes veraniego, pero deja fuera los movimientos que sacudieron al club después: la destitución de Michael Carrick, con el consiguiente finiquito para él y su cuerpo técnico, y la llegada de Mauricio Pochettino, por cuyo fichaje el United tuvo que abonar 10 millones de euros en concepto de cláusula de rescisión a la federación estadounidense.

Estos desembolsos aún no se reflejan en su balance.

Uno de los puntos que más inquietan en las cuentas sigue siendo la deuda arrastrada desde que la familia Glazer adquirió el club en 2005. El pasivo asciende ya a 700 millones de euros, un 19.2% más que el periodo salarial, que ya creció un 8.6% hasta los 70 millones de euros.

Pese a este revés económico, el United continúa siendo una de las entidades que más dinero generan en el fútbol mundial. Sus ingresos aumentaron un 4.1 % en el trimestre, hasta los 132 millones de euros.

El repunte se explicaría en buena medida por el regreso a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia: los ingresos por derechos televisivos se dispararon un 17.7 %, hasta los 32 millones.

El balance, con todo, deja un contraste evidente: el club factura más, pero gasta y debe todavía más, en un contexto en el que los costes de la reciente reestructuración deportiva aún están por llegar a las cuentas.

Mientras tanto, la atención se traslada al césped. El United abrirá este domingo una nueva etapa cuando Pochettino dirija su primer partido como entrenador de los Red Devils ante el Liverpool, en el estadio de Anfield, un examen de máxima exigencia para estrenar el proyecto.

TLS