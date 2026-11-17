Luego de la derrota del sábado pasado, la Selección Mexicana enfrentará un partido de vida o muerte este martes, por lo que es importante que los aficionados sepan qué pasa si México gana, pierde o empata contra Jamaica hoy.

El Tri sufrió un duro descalabro en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 en Kingston, de ahí que tendrá una difícil misión en el duelo de vuelta que se jugará en el Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León.

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Sin embargo no todas son malas noticias para la Selección Mexicana, ya que evitó una derrota más amplia frente a Jamaica, anotando dos goles como visitante, los cuales ayudan en el panorama para avanzar al Final Four del certamen.

¿Qué necesita México para avanzar en la Liga de Naciones Concacaf?

La Selección Mexicana está obligada a ganarle a Jamaica y no recibir muchos goles en el partido de este martes para clasificar a las semifinales del torneo de Concacaf, pues de lo contrario quedará eliminada.

Es importante señalar que el reglamento de Concacaf establece que los goles de visitante cuentan como criterio de desempate, por lo que México ya tiene dos a su favor, sin embargo no debe dejar que los jamaiquinos hagan de las suyas en el estadio de Rayados.

¿Qué pasa si México gana 1-0 contra Jamaica hoy?

Si el Tri gana por la mínima, el marcador global quedaría 3-3 y al tener la ventaja de los goles de visitante avanzaría al Final Four de Liga de Naciones Concacaf. También le sirve un 2-1 o ganar por dos o más goles para clasificar.

Si la Selección Mexicana gana 3-2 en los 90 minutos, el global quedaría empatado 5-5 y habría igualdad en goles de visitante, por lo que el partido tendría que irse a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si persiste el empate, el pase a semifinales se definiría en penales.

El conjunto mexicano quedaría eliminado en caso de ganar por un marcador de 4-3, ya que el global quedaría 6-6, sin embargo Jamaica tendría una mayor cantidad de goles de visitante.

¿Qué pasa si México pierde o empata contra Jamaica hoy?

Si el Tri pierde o empata en el partido de vuelta contra los "Reggae Boyz" quedaría eliminado en los Cuartos de Final y no avanzaría a las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf.

Además, la Selección Mexicana perdería la clasificación directa asegurada para la Copa Oro 2027 y tendría que disputar la fase preliminar en marzo del próximo año.

PPP