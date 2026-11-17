Autoridades informaron que fue localizado el cuerpo de una persona que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del río en la comunidad de Miramar en Yecuatla, Veracruz.

Se informó que hubo ciudadanos de Cruz Blanca y Miramar quienes estuvieron trabajando de manera voluntaria encabezando las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Fue este martes, que se informó sobre su localización. Su identidad no fue detallada; sin embargo, autoridades ya se están haciendo cargo de las diligencias correspondientes.

Además de la persona sin vida, las lluvias dejaron afectaciones la carretera Yecuatla–Xalapa, zona donde se habilitó el paso únicamente por un carril.

La autoridades hacen un llamado a toda la población a extremar precauciones, atender las recomendaciones de Protección Civil, evitar cruzar ríos y quedarse en casa mientras las condiciones climatológicas no mejoren.

Las lluvias del frente frío 6 dejaron afectaciones en distintos puntos del estado de Veracruz, y de acuerdo con el pronóstico se prevé que sus efectos persistan un par de días más.