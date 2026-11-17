El presunto responsable de disparar contra elementos de la Policía Municipal durante un incidente en la zona centro de Ensenada no ha sido identificado, luego de que un motociclista murió durante los hechos registrados el pasado 25 de octubre.

De acuerdo con información de Seguridad Pública Municipal, el motociclista habría atacado a balazos a los agentes, quienes repelieron la agresión.

Tras el fallecimiento del hombre, el titular de la corporación local aseguró que los elementos actuaron conforme a la ley y que los protocolos de actuación se realizaron de manera adecuada.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación del presunto tirador.

APG