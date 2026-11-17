La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 10/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, por irregularidades en la custodia de un cuerpo en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Ensenada, que derivaron en su no localización.

De acuerdo con la información del organismo, los familiares de la persona fallecida lograron identificar el cuerpo en diciembre de 2020. Sin embargo, después de que su identidad fue confirmada en febrero de 2022, las autoridades informaron que ya no se encontraba bajo resguardo y que no existían registros de su salida o inhumación.

La CEDHBC señaló que el caso evidenció deficiencias en los procedimientos de identificación, registro y control de cadáveres, lo que derivó en afectaciones para los familiares.

Ante estos hechos, el organismo emitió la recomendación a ambas instituciones para señalar las irregularidades relacionadas con la custodia del cuerpo y las afectaciones ocasionadas a sus familiares.

APG