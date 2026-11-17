Una ruptura en el bordo del Arroyo Chico de San Carlos, en la delegación de Maneadero, provocó afectaciones en las parcelas 54 y 56, por lo que autoridades municipales de Ensenada mantienen labores de supervisión en el área.

El Gobierno de Ensenada informó que personal de Protección Civil, Bomberos y la Coordinación de Gabinete acudió al sitio, ubicado al sur de la calle Francisco I. Madero, para evaluar las condiciones del lugar e identificar los daños ocasionados.

Como parte de las acciones, las dependencias organizan recorridos por las zonas aledañas para detectar posibles viviendas inundadas, verificar las condiciones de las familias y localizar a personas que requieran apoyo.

La Coordinación Municipal de Protección Civil, encabezada por Luis Antonio Gutiérrez Berriel, y personal de Bomberos mantienen la supervisión de las parcelas afectadas y la coordinación con otras instancias para atender posibles situaciones de riesgo.

Ante estos hechos, el Gobierno municipal exhortó a la población a evitar acercarse a los cauces de los arroyos, no intentar cruzar zonas con corrientes de agua y mantenerse atenta a la información difundida por canales oficiales.

En caso de emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1.

APG