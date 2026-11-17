Campesinos mantienen un bloqueo con tractores en el kilómetro 130+500, a la altura del entronque de la autopista Cerritos–Rioverde con la carretera Ciudad Valles–Rioverde, en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí.

Los manifestantes exigen el establecimiento de precios de garantía y condiciones de rentabilidad para la producción de maíz, trigo, sorgo y frijol. También solicitan el pago de adeudos correspondientes a ciclos agrícolas anteriores y la aplicación de seguros en las zonas afectadas.

Entre sus demandas, los productores también piden que se aplique de manera retroactiva la cuota energética y expresan su rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

La movilización mantiene bloqueado este punto carretero como parte de las exigencias del sector agrícola.