¿Qué es el Especismo? Marchan Hoy en CDMX por Derechos de Animales

El especismo es, para quienes lo denuncian, la discriminación que el ser humano ejerce hacia otras formas de vida, en particular hacia los animales. Es el motivo de la marcha que este sábado salió del Ángel de la Independencia y recorre la Ciudad de México con dirección al Palacio de Bellas Artes.

La movilización avanzó por Paseo de la Reforma y continúa por avenida Juárez. Se han ido sumando personas en el trayecto; una manta negra encabeza el contingente y entre los asistentes se ven carteles con mensajes como "Liberación animal" y "Los animales no tienen voz, pero tú sí". La protesta transcurre de manera pacífica, entre consignas en favor de los derechos de los animales.

Al paso de los manifestantes se realizan cortes a la circulación; uno de ellos se ubica a la altura de avenida Bucareli, casi en el cruce con Paseo de la Reforma. Conviene manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades. Los manifestantes habían indicado que llegarían a la zona de Bellas Artes, pero aún no se sabe si alcanzarán el Palacio, si realizarán algún bloqueo o si concluirán su marcha y se retirarán.

Los manifestantes piden reevaluar la relación entre las personas y los animales y que se les reconozca como seres sintientes, no como productos comerciales para entretenimiento. Acusan que se les ha visto únicamente como productos de consumo o como mascotas, y no como seres que también tienen sentimientos. Buscan devolverles dignidad a todos los animales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marcha Contra el Especismo Avanza por Paseo de la Reforma en CDMX

¿Qué es el especismo según Ética Animal?

De acuerdo con la fundación española Ética Animal, la discriminación por especie consiste en dar a los seres una consideración moral distinta por razones injustas, es decir, tratar peor a alguien por no pertenecer a determinada especie. La organización la compara con otras discriminaciones, como las basadas en el sexo o el color de piel.

Para la organización, esa discriminación no requiere odio ni crueldad: basta con no dar importancia al daño o al beneficio que las acciones humanas causan a los animales, en casos donde sí se tomaría en cuenta si se tratara de personas. Plantea además que se manifiesta cuando los animales se consumen como alimento, se usan para vestimenta, cosméticos y otros productos, o se explotan como fuerza de trabajo.

El texto añade que también hay distinciones entre los propios animales: puede haber más respeto por los perros que por los cerdos, o rechazo a comer perros y gatos junto con la aceptación del consumo de pollos y peces. Para la organización, esto es una forma más de esa discriminación, pues todos los animales sintientes tienen interés en no ser dañados, sin importar su especie.

Los argumentos de Ética Animal contra el especismo

Ética Animal sostiene que el especismo no tiene justificación. Pertenecer o no a la especie humana es, plantea, una circunstancia biológica, como nacer de un sexo o de otro, y por eso no puede servir para tratar peor a alguien.

Tampoco considera válido el argumento de la inteligencia. Señala que muchas personas, como los niños pequeños o quienes tienen una discapacidad cognitiva, no tienen lo que normalmente se entiende por inteligencia humana y, aun así, la mayoría rechaza que se les discrimine por ello.

Lo que debe tomarse en cuenta, plantea la fundación, es la capacidad de tener experiencias positivas y negativas, como placer, satisfacción y sufrimiento. Atribuye la aceptación generalizada de esta discriminación a dos razones: desde la niñez se enseña que los animales de otras especies son inferiores, y existe un interés en no cuestionar los beneficios que se obtienen de explotarlos, en especial al consumirlos como alimento.

CT