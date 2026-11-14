Marchas

¿Qué es el Especismo? Marchan Hoy en CDMX por Derechos de Animales

Ética Animal lo define como dar menos consideración moral por razones injustas; hay cortes viales

que-es-especismo-marcha-cdmxAsistentes a la marcha cargan una manta con la leyenda "México contra el especismo". Foto: N+
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