Bloqueo de Trabajadores del IMSS Afecta Tráfico en CDMX Hoy

¡Prepárate! Este viernes habrá complicaciones viales por marchas y bloqueos, que cada vez son más recurrentes en la Ciudad de México (CDMX). Entre ellos, uno de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No te pierdas el Liveblog de N+ con toda la información de las marchas y bloqueos de este 13 de noviembre de 2026, para que tomes precauciones. Recuerda que este viernes inicia el Buen Fin 2026, además, los estudiantes de educación básica no tienen clases.

Cabe recordar que los trabajadores disidentes mantienen su jornada de lucha, luego de que el pasado 21 de octubre rechazaron la propuesta de aumento salarial del 8%, 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación, anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Trabajadores del IMSS en Defensa de la Seguridad Social protestan en rechazo a los presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, así como para expresar apoyo a una compñera adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas.

Hora y lugar de bloqueo de trabajadores del IMSS

Los trabajadores del IMSS en Defensa de la Seguridad Social realizarán un bloqueo a partir de las 12:00 horas en la alcaldía Benito Juárez, en la Delegación Sur del Instituto en Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Además, toma en consideración que hoy habrá 4 marchas, 5 concentraciones, 2 citas agendadas, 1 rodada motociclista y 17 eventos de esparcimiento en la capital del país.

Con información de N+