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Bloqueo de Trabajadores del IMSS Afecta Tráfico en CDMX Hoy

Los manifestantes protestan en rechazo a presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical

Marcha de trabajadores del IMSS en CDMXMarcha de trabajadores del IMSS en CDMX el pasado 9 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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