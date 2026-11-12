No Pases por Aquí: A Esta Hora Empieza Bloqueo de Maestros del IPN Hoy

Como todos los días, habrá bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), lo que afecta la movilidad de cientos de personas, uno de ellos será de maestros del Instituto Politécnico Nacional (IPN), te decimos el lugar y la hora de la protesta para que tomes precauciones.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los docentes activos del IPN denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y reclaman la regularización de miles de horas de interinato pendientes. Asimismo, exigen resolver los retrasos en el pago de prestaciones y trámites de jubilación, los cuales afectan el ambiente laboral y la atención ante el aumento de la matrícula, así como el respeto a sus derechos.

Toma en consideración que, además, se contempla una marcha, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves, 12 de noviembre, en la capital del país.

Hora y lugar de bloqueo de maestros del IPN

Los maestros activos del IPN se concentraron a las 10:00 horas en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas como son Sierravista, calzada Ticomán, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Montevideo y Avenida Fortuna.

Cabe recordar que los docentes del Politécnico protestaron el pasado 5 de noviembre en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir el cumplimiento del pago de prestaciones económicas derivadas de jubilación y defunción para personas pensionadas, jubiladas y familiares de extrabajadores del Instituto.

Con información de N+