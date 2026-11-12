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No Pases por Aquí: A Esta Hora Empieza Bloqueo de Maestros del IPN Hoy

Los manifestantes denuncian la falta de más de 300 plazas docentes y retrasos en el pago de prestaciones

Protesta de jubilados del IPNProtesta de jubilados del IPN en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta de maestros del IPN en CDMX: exigen plazas y pagos pendientes. Bloqueo en Zacatenco a las 10:00 am. Infórmate sobre las rutas alternas y evita contratiempos.

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¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de Maestros del IPN Hoy en CDMX? Evita Esta Zona Afectada por Manifestación | N+