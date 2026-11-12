Marcha de Motociclistas Va Hacia el Centro CDMX: ¿A Qué Hora Inicia y de Dónde Sale?

¡Prepárate! Este jueves será otro día de caos vial en la Ciudad de México (CDMX). Un grupo de motociclistas va hacia la zona centro, te decimos a qué hora inicia la marcha y de dónde sale, para que tomes precauciones.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de integrantes de Mottu México, quienes protestan contra los arrastres injustificados, cobros excesivos, irregularidades de autoridades de tránsito y los abusos de las empresas privadas de grúas y corralones.

Además de esta marcha de motociclistas, toma en consideración que se esperan 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves, 12 de noviembre, en la capital del país.

¿A qué hora inicia y de dónde sale marcha de motociclistas?

Los motociclistas se concentraron a las 10:00 horas en la sede de la alcaldía Iztacalco, en avenida Río Churubusco y avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán, para marchar hacia Zócalo Capitalino, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Las alternativas viales por el bloqueo en Iztacalco son Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Avenida Insurgentes Sur, Viaducto Río de la Piedad y Avenida Canal de Tezontle.

No se descarta se sumen en apoyo automovilistas, motociclistas, transportistas y organizaciones sociales. Se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar las rutas alternas que ya te mencionamos.

Con información de N+