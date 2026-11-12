Marchas

Marcha de Motociclistas Va Hacia el Centro CDMX: ¿A Qué Hora Inicia y de Dónde Sale?

Los manifestantes denuncian irregularidades de autoridades de tránsito y los abusos de empresas privadas de grúas y corralones

Protesta de motociclistas en CDMXProtesta de motociclistas en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para el caos vial en CDMX. Motociclistas de Mottu México protestan este jueves a las 10:00 am desde Iztacalco al Zócalo. Infórmate sobre las rutas alternas y evita la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+