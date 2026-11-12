Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Alternativa Vial a Cierre de Calles

Las movilizaciones de motociclistas, docentes y colectivos generarán afectaciones en cuatro alcaldías

Protesta de colectivos animalistas.Colectivos animalistas llevaron a cabo una protesta en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¿Dónde Hay Bloqueos en CDMX Hoy 12 de Noviembre 2026? Calles Cerradas y Alternativas Viales | N+