¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Alternativa Vial a Cierre de Calles

Este jueves se tienen previstos varios bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que automovilistas y usuarios del transporte público podrían encontrar afectaciones viales en las alcaldías Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), este 12 de noviembre habrá una rodada hacia el Zócalo capitalino, así como concentraciones para exigir justicia por casos de maltrato animal y una protesta de docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A las 10:00 horas, integrantes de Mottu México se concentrarán en la sede de la alcaldía Iztacalco, ubicada en el cruce de avenida Río Churubusco y avenida Té, en la colonia Gabriel Ramos Millán.

Desde este punto tienen previsto trasladarse hacia el Zócalo capitalino, en la alcaldía Cuauhtémoc, para manifestarse contra los arrastres que consideran injustificados, los cobros excesivos y las presuntas irregularidades de las autoridades de tránsito, así como los abusos de empresas privadas de grúas y corralones.

En caso de que pases por la zona, puedes usar como alternativas viales Plutarco Elías Calles, Añil o el Eje 3 Oriente.

En la colonia Doctores, a las 9:30 horas integrantes de un colectivo defensor de los derechos de los animales acudirán a la Unidad de Gestión Judicial número 1, localizada en Dr. Lavista 114.

La concentración tiene como propósito acompañar la audiencia del presunto responsable de envenenar a varios perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa. Los manifestantes también exigirán justicia para los animales afectados y que el caso no quede impune.

Para evitar el tránsito en Dr. Lavista y sus alrededores, los conductores pueden utilizar alternativas viales como la avenida Doctor Vértiz, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Niños Héroes.

A las 10:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, docentes activos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunirán frente a la Dirección General de la institución, ubicada en el cruce de avenida Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, en la colonia Zacatenco.

Los trabajadores denuncian que existen más de 300 plazas docentes pendientes y reclaman la regularización de miles de horas de interinato. También solicitan resolver los retrasos en el pago de prestaciones y los trámites de jubilación.

Los automovilistas que necesiten circular por las inmediaciones de Zacatenco pueden considerar como rutas alternas el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Montevideo y avenida Ticomán.

Por su parte, hay otro bloqueo de manifestantes en la calle Amores y San Lorenzo, en la colonia Del Valle Sur.

FBPT