Seguridad

Detienen al Presunto Autor Material del Homicidio de Gabriel Rivas Ríos, Regidor de Cuernavaca

La orden de aprehensión se cumplimentó en Xochitepec, Morelos

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Detienen al Presunto Homicida del Regidor de Cuernavaca en Morelos

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El asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, sigue bajo investigación. La presidenta de México exige esclarecer el caso y encontrar a los responsables.

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