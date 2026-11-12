Detienen al Presunto Autor Material del Homicidio de Gabriel Rivas Ríos, Regidor de Cuernavaca

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fue detenido Ricardo Alejandro ’N', presunto responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, ocurrido el 4 de noviembre de 2026.

Ricardo Alejandro ’N’ fue capturado en el municipio de Xochitepec, en Morelos, detalló el secretario García Harfuch.

“Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune”, apuntó en un mensaje publicado en X.

García Harfuch agradeció a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, por la coordinación y apoyo permanente, y reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, así como de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca por Morena, fue asesinado a tiros por sujetos armados cuando el funcionario iba a bordo de un auto en Acapantzingo, informaron autoridades de Morelos.

El regidor asumió el cargo en enero de 2025, con el que presidía las comisiones municipales de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad.

En 2012, denunció amenazas tras oponerse públicamente al aumento de tarifas del transporte público en Morelos, por lo cual Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente.

En agosto y septiembre, Rivas Ríos cuestionó públicamente el aumento de bares clandestinos en Cuernavaca y denunció presuntas omisiones de las autoridades municipales para frenar su operación.

La Fiscalía de Morelos dijo que se iban a “agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables en estos hechos delictivos”.

En tanto, Margarita González Saravia pidió a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos.

El 6 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por el asesinato del regidor de Cuernavaca y mencionó que se trató de “un homicidio ordenado y dirigido contra él”.

La mandataria señaló que Rivas Ríos había denunciado un desarrollo inmobiliario en Cuernavaca por posibles afectaciones ambientales, por lo que dijo que trabajará con la gobernadora de Morelos para revisar la situación del proyecto.

"Tiene que esclarecerse necesariamente. Y atender a los asesinos materiales, pero también quién ordenó este homicidio", afirmó Sheinbaum Pardo.