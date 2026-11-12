Reporte de Afectaciones Viales en Carreteras de México: Tramos que Están Cerrados Hoy

Si viajarás por carretera este jueves, toma en cuenta que hay afectaciones viales en diferentes tramos. Te indicamos en dónde para que tomes precauciones.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional Carreteras reportaron tránsito por accidentes, obras y condiciones adversas del clima desde las primeras horas de este jueves.

Considera que todos los días en N+ te compartimos qué afectaciones hay en la movilidad, así como las movilizaciones que se esperan en la capital: Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en CDMX.

¿Qué carreteras tienen cierres y afectaciones viales?

Capufe reportó las siguientes complicaciones:

5:31 horas: en el km 30 de la Autopista Acayucan-Cosoleacaque, dirección Cosoleacaque, hay cierres parciales.

6:58 horas: en el km 67 de la México-Cuernavaca, dirección CDMX, hay reducción de carriles por un accidente vial.

8:35 horas: ocurrió una volcadura de una unidad pesada que provocó afectaciones a la altura de Ixtapaluca: Accidente en la México-Puebla Hoy: Volcadura de Tráiler Causa Bloqueo de 6 Carriles

9:32 horas: en la México-Querétaro ocurrió un incidente que implicó varios camiones, en N+ te damos todos los detalles para que tomes precauciones: Fuerte Accidente de 3 Autobuses y Tractocamión en la México-Querétaro: Cierran Hacia CDMX.

10:47 horas: hay trabajos de mantenimiento en la autopista México-Querétaro del km 158 al 148.

11:57 horas: sigue el cierre a la circulación en el km 93 de la Autopista México-Querétaro.

12:14 horas: reabrieron la circulación en km 193 de la Autopist Magdalena-Nogales.



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