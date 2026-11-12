Movilidad

Reporte de Afectaciones Viales en Carreteras de México: Tramos que Están Cerrados Hoy

Consulta qué autopistas presentan complicaciones este jueves debido a trabajos de mantenimiento, accidentes y bloqueos

Avenida La Costera, en CuliacánAvenida La Costera, en Culiacán, Sinaloa, con afectaciones viales tras un bloqueo de transportistas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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