Reporte de Afectaciones Viales en Carreteras de México: Tramos que Están Cerrados Hoy
Consulta qué autopistas presentan complicaciones este jueves debido a trabajos de mantenimiento, accidentes y bloqueos
Escucha este artículo
Consulta qué autopistas presentan complicaciones este jueves debido a trabajos de mantenimiento, accidentes y bloqueos
Escucha este artículo
Si viajarás por carretera este jueves, toma en cuenta que hay afectaciones viales en diferentes tramos. Te indicamos en dónde para que tomes precauciones.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional Carreteras reportaron tránsito por accidentes, obras y condiciones adversas del clima desde las primeras horas de este jueves.
Considera que todos los días en N+ te compartimos qué afectaciones hay en la movilidad, así como las movilizaciones que se esperan en la capital: Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en CDMX.
Capufe reportó las siguientes complicaciones:
5:31 horas: en el km 30 de la Autopista Acayucan-Cosoleacaque, dirección Cosoleacaque, hay cierres parciales.
6:58 horas: en el km 67 de la México-Cuernavaca, dirección CDMX, hay reducción de carriles por un accidente vial.
8:35 horas: ocurrió una volcadura de una unidad pesada que provocó afectaciones a la altura de Ixtapaluca: Accidente en la México-Puebla Hoy: Volcadura de Tráiler Causa Bloqueo de 6 Carriles
9:32 horas: en la México-Querétaro ocurrió un incidente que implicó varios camiones, en N+ te damos todos los detalles para que tomes precauciones: Fuerte Accidente de 3 Autobuses y Tractocamión en la México-Querétaro: Cierran Hacia CDMX.
10:47 horas: hay trabajos de mantenimiento en la autopista México-Querétaro del km 158 al 148.
11:57 horas: sigue el cierre a la circulación en el km 93 de la Autopista México-Querétaro.
12:14 horas: reabrieron la circulación en km 193 de la Autopist Magdalena-Nogales.
FBPT
1:54 horas: hay cierre parcial a la circulación en el km 092+900, de la carretera México-Querétaro, rumbo a la CDMX.