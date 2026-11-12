Migrantes Buscan Llegar a EUA pese a Deportaciones: 'Queremos Una Oportunidad'

Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, declaró a la cadena estadounidense Fox News que si los integrantes de la caravana migrante que avanzan por territorio mexicano llegan a la frontera estadounidense serán detenidos y deportados a un tercer país.

También instó al gobierno mexicano y llamó "a asumir su responsabilidad" y desplegar tropas militares en ambas fronteras para frenar el avance de este grupo, cuyos últimos integrantes avanzan por territorio chiapaneco.

En Chiapas, la caravana con cerca de dos mil migrantes salió de Huehuetán rumbo al municipio de Huixtla, pero conforme avanza crece la incertidumbre.

Al respecto, Brenda Elisa Rivera, migrante hondureña, dijo: “Me vine con 10 mil lempiras (alrededor de 6 mil 900 pesos), la verdad, y ya ahorita casi no andamos (tenemos) nada, pero tenemos la fe en Dios que Dios provee. Pues ahorita nomás ando 300 pesos”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caravana Migrante Avanza por Chiapas; EUA Pide a México Desplegar Tropas

Para los centroamericanos, salir en grupo les brinda mayor oportunidad para llegar a Estados Unidos de América, aunque algunos han pensado en desistir porque muchos de ellos viajan sin dinero.

Rosario González, migrante de Venezuela, señaló que su motivación para llegar a Estados Unidos es ayudar a su familia a pesar de que está cerrada la frontera y hay deportaciones: “Muchas cosas (quiero hacer), ayudar a la familia”, indicó.

Muchos de los migrantes ya presentan laceraciones en los pies y cuadros de deshidratación.

José Antonio Santiago Rosas, encargado de la brigada de salud en atención a migrantes, indicó: “Hemos atendido un aproximado de 40% o 50% de la población que viene con deshidratación, viene con problemas de ampollas en los pies como tal”.

Sobre esta caravana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que ya no existe el asilo para las personas que intentan ingresar a Estados Unidos.

"Nosotros lo que hacemos es dar la información desde que llegan a nuestro territorio y muchos de ellos deciden regresar a sus lugares de origen”, explicó.

Mientras que la caravana avanza, las autoridades migratorias detienen a pequeños grupos que siguen ingresando por la frontera de Ciudad Hidalgo.

“Nosotros venimos nada más a trabajar, verdad, a luchar, estamos en esta (caravana) y lo que queremos es una oportunidad acá”, aseguró Billy Noé Martínez Colindres, migrante de Honduras.

Con información de Juan Álvarez.

LECQ