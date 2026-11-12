Migración

Migrantes Buscan Llegar a EUA pese a Deportaciones: 'Queremos Una Oportunidad'

La caravana con cerca de dos mil personas salió de Huehuetán rumbo al municipio de Huixtla en Chiapas, pero crece la incertidumbre conforme avanza

Caravana migrante avanza en ChiapasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+