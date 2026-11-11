Migración

ICE Tiende ‘Trampa’ para Llevarse a Niño de 8 Años Luego de Deportar a su Padre

El tío del menor no pudo establecer la tutela legal conforme a la ley federal

Agentes de ICE detienen a un niño haitiano de 8 años en CaliforniaProtestas contra las redadas de ICE en Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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ICE retira a niño haitiano de 8 años tras deportación de su padre. La comunidad exige respuestas al gobierno de Trump por la separación familiar y la interrupción educativa.

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