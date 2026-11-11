CDMX Decomisa 3 Toneladas de Autopartes en Operativos Contra el Robo de Autos; Hay 3 Detenidos

Autoridades de la Ciudad de México realizaron varios cateos en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa como parte de la estrategia contra el robo de autos; en las acciones, decomisaron tres toneladas de autopartes y detuvieron a tres personas.

Los cateos conjuntos con autoridades del Estado de México se derivaron del robo de un auto en el municipio de Ecatepec y el robo de autopartes, detalló hoy Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Operativos en Iztapalapa y Cuauhtémoc

En la colonia Citlalli, en Iztapalapa, fueron detenidas una mujer, de 29 años de edad, y un hombre, de 20. Durante el cateo, aseguraron un arma larga, un arma corta, cinco cargadores con cartuchos útiles, cinco placas, más de 60 dosis de droga, siete credenciales supuestamente emitidas por autoridades y dos teléfonos celulares.

Mientras que en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades aseguraron las autopartes, localizaron 80 bolsas con posible droga, un cargador y 25 cartuchos útiles; en ese lugar, detuvieron a un hombre, de 34 años.

La Policía de CDMX “seguirá trabajando en coordinación con autoridades de seguridad de otras entidades para combatir frontalmente a la delincuencia, detener a quienes cometen delitos y proteger el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía”, apuntó Pablo Vázquez.

Con información de N+.

RMT