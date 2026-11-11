Seguridad

CDMX Decomisa 3 Toneladas de Autopartes en Operativos Contra el Robo de Autos; Hay 3 Detenidos

El aseguramiento del material ocurrió durante cateos conjuntos en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa

Robo de autopartes en CDMXCorralón de autos en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Autoridades de CDMX y Edomex unen fuerzas contra el robo de autos: 3 detenidos y toneladas de autopartes aseguradas. Conoce los detalles de este importante golpe a la delincuencia.

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