Seguridad

Roban Camioneta de Paquetería y Privan de la Libertad al Conductor en Puebla

Néstor 'N' y Abimael 'N' fueron arrestados en San Francisco Tepeyecac, junta auxiliar del municipio poblano de San Martín Texmelucan

Detenidos Néstor N Abimael N Robo Camioneta Mercado Libre San Martín Texmelucan PueblaNéstor 'N' y Abimael 'N' fueron detenidos en San Martín Texmelucan. Foto: X @SSPGobPue

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La SSP de Puebla recupera camioneta robada y detiene a dos sospechosos en San Martín Texmelucan. El conductor fue liberado. Descubre los detalles de este caso.

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