Roban Camioneta de Paquetería y Privan de la Libertad al Conductor en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla informó que recuperó una camioneta robada, la cual era utilizada para servicio de paquetería en el municipio de San Martín Texmelucan.

La intervención, que tuvo lugar en San Francisco Tepeyecac, permitió detener a Néstor ‘N’, de 29 años y Abimael ‘N’, de 20 años, quienes fueron señalados como probables responsables del robo de la unidad.

También, el conductor identificó a ambos sujetos como las personas que presuntamente lo privaron ilegalmente de la libertad para llevar a cabo el ilícito en la demarcación antes mencionada.

Los detenidos y la unidad quedaron a disposición de la autoridad ministerial, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que la SSP Puebla no dio a conocer si la camioneta tenía mercancía en su interior al momento de ser robada, y en caso de que sí, que ocurrió con los paquetes.

Con información de N+

GMAZ