Condenan a Sujeto que Cobró de 3 Mil Pesos por Derecho de Piso en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Abel 'N' de 29 años de edad, por los delitos de extorsión y contra la salud, cometidos en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con las autoridades, el 7 de enero de 2025 el hoy sentenciado acudió a un bar y exigió a la víctima 3 mil pesos por concepto de derecho de piso

Abel 'N' explicó que actuaba bajo instrucciones de otra persona que previamente había realizado cobros similares mediante amenazas.

La víctima entregó el dinero y posteriormente con apoyo de empleados del establecimiento, detuvieron al responsable y lo entregaron a la Policía Municipal.

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El 3 de noviembre de 2026 se dictó fallo condenatorio y el 10 de noviembre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Abel 'N' cuatro años de prisión por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud, además de una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, amonestación pública y suspensión de derechos civiles y políticos.

Los derechos relativos a la reparación del daño de esta persona quedaron a salvo para la etapa de ejecución de sanciones.

Con información de N+

JAPR