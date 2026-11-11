Seguridad

Condenan a Sujeto que Cobró de 3 Mil Pesos por Derecho de Piso en Tehuacán, Puebla

El hoy sentenciado acudió a un bar y exigió bajo amenazas a la víctima el pago; pasará cuatro años en la cárcel y pagará multa

Abel 'N' exigió dinero en efectivo bajo amenazas en un bar de Tehuacán.Abel 'N' exigió dinero en efectivo bajo amenazas en un bar de Tehuacán. Foto: FGE

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Abel 'N' sentenciado a prisión por extorsión en Tehuacán: exigió 3 mil pesos bajo amenazas.

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