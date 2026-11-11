Manifestantes Bloquean Accesos a Tlalnelhuayocan en Veracruz; Exigen Transporte

Habitantes de San Andrés Tlalnelhuayocan bloquearon los principales accesos al municipio para exigir a las autoridades estatales una solución a los problemas del servicio de transporte público y la creación de nuevas rutas hacia Xalapa.

Los manifestantes señalaron que el servicio actual es insuficiente, pues deben esperar entre una hora y una hora y media para conseguir una unidad que los traslade a la capital del estado. También denunciaron que llevan alrededor de tres años realizando gestiones sin obtener una respuesta favorable.

El bloqueo se registró durante la mañana de este miércoles, en al menos tres puntos que comunican con el municipio, entre ellos la calle Fernando Gutiérrez Barrios, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, y la calzada Lucas Martín.

La protesta provocó complicaciones viales y afectó tanto la entrada como la salida de San Andrés Tlalnelhuayocan. Los habitantes pidieron una pronta intervención de las autoridades para mejorar la movilidad de quienes diariamente se trasladan entre el municipio y Xalapa.