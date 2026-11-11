Tráfico vehicular

Manifestantes Bloquean Accesos a Tlalnelhuayocan en Veracruz; Exigen Transporte

Los usuarios aseguran que aguardan hasta 90 minutos para conseguir una unidad; las gestiones ante las autoridades llevan cerca de tres años sin resultados

Los habitantes de San Andrés Tlalnehuayocan bloquean accesos para exigir nuevas rutas de transporteLos habitantes de San Andrés Tlalnehuayocan bloquean accesos para exigir nuevas rutas de transporte. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En San Andrés Tlalnehuayocan, los residentes bloquean vías por falta de transporte eficiente. Dicen llevan 3 años sin respuesta de autoridades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+