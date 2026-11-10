Diez Bloqueos en Puebla: Estos Son los Cierres Viales por Manifestantes

Se reportan diversos bloqueos en Puebla por manifestantes que exigen la salida del director del Centro Penitenciario de San Miguel; al menos diez vialidades principales se encuentran cerradas totalmente provocando tráfico intenso.

Las carreteras se ven afectadas por esta movilización de personas que acusan de presuntos actos de irregularidad al interior de este penal; Los cierres viales que se encuentran activos este martes 10 de mayo en Puebla son los siguientes:

Autopista México-Puebla a la altura de Xoxtla en ambos sentidos

Periférico Ecológico, a la altura del C5, con dirección de Volkswagen hacia Cholula

Casa Aguayo, 14 oriente y 12 norte.

Penal de San Miguel, Camino al Batán

Avenida Reforma y 11 Sur, en la zona centro.

Vía Atlixcáyotl en ambos sentidos a la altura de la caseta a Atlixco

Avenida Reforma y 3 sur, zona centro.

11 sur y 7 poniente, zona del Paseo Bravo.

Boulevard 5 de mayo y 14 oriente, zona centro

Comisión de Derechos Humanos, 5 Sur y 5 Poniente

Las vialidades ya presentan tráfico intenso por lo que se exhorta a los automovilistas a evitar la zona y prevenir tiempos de traslados.

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Con pancartas en mano y de forma simultánea, familiares de internos del penal de San Miguel exigieron el cese a presunta extorsión en el Centro de Reinserción Social.

Antes del mediodía cerraron la 11 Sur y 13 Poniente, la 14 Oriente desde la 16 Norte hasta el Boulevard 5 de mayo.

El bloqueo originó caos en la movilidad, desde quienes viajaban en transporte público, vehículos particulares y unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado, obligándolos a descender de las unidades.

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Esto generó caos en el primer cuadro de la ciudad, algunos vehículos tuvieron que circular en sentido contrario para buscar vías alternas.

De manera simultanea bloquearon el paso por completo en la autopista México-Puebla y la caseta de la Vía Atlixcáyotl, provocando que cientos de automovilistas y transportistas quedaran varados.

La RUTA Puebla dio a conocer que derivado a estos bloqueos se presentan los siguientes circuitos provisionales y ajustes operativos:

Línea 1, 2 y 3

Afectaciones y retrasos en sus recorridos habituales.

Línea 2

Circuito Norte y Sur: Servicio provisional únicamente hasta la estación Mercado de Sabores (retorno en este punto).

Línea 3

Zona Norte: Servicio provisional hasta la estación Túnel 5 de Mayo.

Zona Sur: Servicio provisional hasta la estación Analco.

Línea 4 (Periférico)

Desvío de ruta: Realiza trayecto por vía alterna debido al cierre vial en Periférico Ecológico (a la altura del C5).

Línea Integradora 4

El servicio se mantiene suspendido por bloqueo en Vía Atlixcáyotl (a la altura de Terminal Oro).

Con información de N+

MCS