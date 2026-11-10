Tráfico vehicular

Diez Bloqueos en Puebla: Estos Son los Cierres Viales por Manifestantes

Un grupo de personas cerraron el paso por completo en diversas vialidades en busca de la destitución del director del Penal de San Miguel

La circulación colapsó en ambos sentidos a la altura de la caseta.La circulación colapsó en ambos sentidos a la altura de la caseta. Foto: Facebook Thermokineros

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Autopista México-Puebla y otras vialidades cerradas por protestas contra el director del Penal de San Miguel.

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