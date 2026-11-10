Accidentes

Accidente en Circuito Exterior Mexiquense Hoy: Letrero Cae sobre Camioneta en Tultepec

La vía se encuentra totalmente cerrada, hay una fila de 14 kilómetros de vehículos varados desde la caseta

Accidente en el Circuito Exterior MexiquenseAccidente en el kilómetro 14 del Circuito Exterior Mexiquense, en Tultepec, Edomex. Foto: N+

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Un letrero cayó sobre una camioneta en el Circuito Exterior Mexiquense, cerrando la vía en Tultepec. Se desconoce si hay víctimas. Conoce más sobre este accidente.

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