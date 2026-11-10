Accidente en Circuito Exterior Mexiquense Hoy: Letrero Cae sobre Camioneta en Tultepec

Este martes, se registró un accidente en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en el municipio de Tultepec, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, un letrero carretero cayó sobre una camioneta, cuando circulaba a la altura del kilómetro 14, con dirección al municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.

La estructura metálica de aproximadamente 5 metros de alto por 12 de largo colapsó después de ser golpeada por una unidad de carga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente Hoy en Circuito Exterior Mexiquense: Enorme Letrero Cae Sobre Camioneta

No se reportan personas lesionadas; el conductor de la unidad afectada fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

La vía se encuentra totalmente cerrada, provocando una fila de 14 kilómetros de vehículos varados desde la caseta.

Accidente en el Circuito Exterior Mexiquense, en Tultepec. Foto: N+

Cabe destacar que la empresa responsable del mantenimiento de la vía dio respuesta inmediata a la emergencia. Dos grúas son utilizadas para liberar la zona.

Las vías alternas para evitar el rezago vehicular son Zumpango y la carretera Lechería-Texcoco.

Con información de N+