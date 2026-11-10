Video del Fatal Accidente Múltiple Entre Casi 100 Autos por Niebla en Bulgaria; Hay 12 Muertos

Una densa nube de niebla provocó un fatal accidente en una autopista de Bulgaria, con saldo de más de 12 personas muertas; aquí puedes ver el video de los daños por el choque múltiple de hoy en el que se vieron involucrados casi 100 autos.

Al menos 12 personas fallecieron y 50 resultaron heridas, muchas de gravedad, en uno de los mayores accidentes que se han registrado en Bulgaria, en el que estuvieron involucrados decenas de vehículos en la autopista de Tracia, a unos 290 kilómetros al este de Sofía, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la investigación preliminar, el origen del accidente estuvo en un camión que transportaba grano que se quedó parado por motivos aún no aclarados en un carril de la autopista que une Sofía con Burgas, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros.

Luego, un microbús impactó contra el camión, lo que causó una cadena de choques en la que acabaron involucrados 86 vehículos, tanto de turismo como de transporte.

El Gobierno de Bulgaria desplegó dos aviones militares para colaborar en el traslado de heridos a los hospitales.

Video del accidente múltiple en Bulgaria

Según las imágenes grabadas por varios testigos, muchos de los vehículos volcaron y algunos llegaron a incendiarse.

Los bomberos acudieron para atender la emergencia y rescatar a las personas que quedaron atrapadas en los vehículos siniestrados.

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Luto nacional en Bulgaria por el accidente de hoy

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, declaró luto nacional para mañana, 11 de noviembre de 2026, y, una vez que concluyó su reunión de este martes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suspendió su agenda de trabajo y se desplazó al lugar del siniestro.

¿Cuál es la diferencia entre neblina y niebla?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México explicó que la neblina es la suspensión en la atmósfera de gotas microscópicas de agua o de núcleos higroscópicos húmedos que reduce la visibilidad en superficie de uno a 10 kilómetros (km), con un porcentaje de humedad del 80 al 90%.

Mientras que la niebla es una nube de tonalidad blanco a nivel del suelo que se forma al evaporarse la humedad del piso, lo que provoca el ascenso de aire húmedo que al enfriarse se condensa dando lugar a este tipo de nubes.

La niebla “es un hidrometeoro consistente en numerosas gotitas de agua lo suficientemente pequeñas para mantenerse suspendidas en el aire indefinidamente”, por lo que se reduce la visibilidad a menos de un km y su porcentaje de humedad es del 90 al 100%, apuntó el SMN.

Con información de N+ y agencias.

RMT