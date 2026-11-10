Accidentes

Video del Fatal Accidente Múltiple Entre Casi 100 Autos por Niebla en Bulgaria; Hay 12 Muertos

Algunos vehículos volcaron y otros se incendiaron por la carambola que dejó de luto a todo un país

Fatal accidente en autopista de Bulgaria deja 12 muertosAl menos 12 personas murieron por el accidente en una autopista en Bulgaria. Foto: Reuters

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Impactante accidente en Bulgaria: casi 100 autos chocan por niebla densa, dejando 12 muertos y 50 heridos. Descubre más sobre esta tragedia que enluta al país.

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