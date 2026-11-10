Investigan Agresión de Estudiantes Afuera de Preparatoria 22 en Guadalupe, NL

Una serie de presuntas peleas entre estudiantes del CECATI 92 y alumnos de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León desató una agresión en modalidad de pandilla en calles del municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron al mediodía del lunes, cuando la presunta víctima llegó a una plaza pública ubicada en la colonia Linda Vista, donde se encontraban estudiantes de la preparatoria.

De acuerdo con las versiones sobre lo ocurrido, el menor habría llegado armado con un cuchillo y presuntamente amenazó con acuchillar a los jóvenes que se encontraban en el sitio. Sin embargo, la situación escaló hasta convertirse en una agresión grupal, que quedó registrada en un video.

En las imágenes se observa al menor, quien vestía una playera blanca y una chamarra negra, rodeado por aproximadamente dos decenas de jóvenes que le impedían retirarse del lugar. Uno de los presuntos agresores, quien portaba una camisa de la misma institución educativa, comenzó a insultarlo, lanzarle amenazas y posteriormente lo golpeó.

Aunque la víctima intentó escapar, se encontró con una barrera de estudiantes que lo empujaron y golpearon en distintas ocasiones, principalmente en la cabeza, además de darle varios golpes y patadas. Durante la agresión, el menor aparentemente no respondió a los golpes, mientras el grupo continuaba rodeándolo.

En una de las imágenes también se observa que el joven presuntamente llevaba un cuchillo a la altura de la cintura, aunque aparentemente no logró sacarlo. La golpiza continuó incluso cuando la víctima ya se encontraba en el suelo; sin embargo, el sonido de una patrulla provocó que los estudiantes huyeran corriendo.

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De acuerdo con versiones de padres de familia, desde tiempo atrás se han registrado peleas entre estudiantes de ambas instituciones educativas. La mañana del martes, luego de que el caso fuera expuesto, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, junto con elementos de Proximidad y Prevención Social, acudió a la zona para tratar de localizar a los presuntos responsables, pero no tuvo éxito.

Cabe señalar que el artículo 177 del Código Penal de Nuevo León contempla un incremento en las penas cuando un delito se comete bajo la modalidad de pandilla. De acuerdo con la información proporcionada, una agresión de este tipo puede alcanzar penas de entre tres y cuatro años de prisión.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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