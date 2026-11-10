Seguridad

Investigan Agresión de Estudiantes Afuera de Preparatoria 22 en Guadalupe, NL

El menor que presuntamente amenazó con un arma blanca terminó golpeado por un grupo de estudiantes

Pelea en Prepa 22 de la UANLBuscan a Estudiantes Tras Riña, Ya Hay Una Denuncia.Foto: N+

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Un estudiante armado con cuchillo fue agredido por decenas de jóvenes. La policía investiga el caso

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