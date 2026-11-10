Detienen en EUA al Exportero Pedro Hernández-Calderón por Contrabando de Relojes Falsos

El exportero mexicano Pedro Hernández-Calderón fue acusado en Estados Unidos de tráfico de relojes falsificados por un valor aproximado de 5.4 millones de dólares.

De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, el exfutbolista del Atlas, Santos Laguna y Necaxa dirigía un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo para enviarlos a clientes en México.

Según la denuncia penal, las autoridades incautaron cuatro relojes de lujo falsificados el 5 de octubre en Anchorage, Alaska, que tenían como destino un almacén en Laredo.

Tras el decomiso, las autoridades de Alaska coordinaron con las fuerzas del orden del sur de Texas para identificar a los responsables.

Entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades identificaron numerosos envíos de relojes falsificados a direcciones de Laredo, con un valor minorista estimado de aproximadamente 5.4 millones de dólares si fueran auténticos, según la denuncia.

Las autoridades también habrían descubierto fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentaban la operación. "La acusación alega que representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que los relojes presentados para su revisión eran falsificados", señala la fiscalía en un comunicado.

De ser declarado culpable, Hernández-Calderón se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal y a una posible multa de 2 millones de dólares.

¿Quién es Pedro Hernández-Calderón y en qué equipos jugó?

Pedro Hernández-Calderón fue un exguardameta que jugó para diferentes clubes de la Liga MX, entre ellos Santos, Guadalajara, Necaxa e Irapuato.

Nacido en junio de 1981 en Guadalajara, el exportero debutó en el futbol profesional con los Delfines de Coatzacoalcos en 2003. Su último club profesional fue el Irapuato, equipo en el que militó de 2011 a 2012.

AMP