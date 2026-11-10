Seguridad

Detienen en EUA al Exportero Pedro Hernández-Calderón por Contrabando de Relojes Falsos

El exfutbolista del Atlas, Santos Laguna y Necaxa se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal

El exportero Pedo Hernández-Calderón es acusado de contrabando de relojes. Foto: Fiscalía de EUAEl exportero Pedo Hernández-Calderón es acusado de contrabando de relojes. Foto: Fiscalía de EUA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+