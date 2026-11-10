Localizan Cinco Cuerpos y una Persona con Vida en Brigada de Búsqueda en San Quintín, BC

La Séptima Brigada Estatal de Búsqueda localizó cinco cuerpos sin vida y a una persona reportada como desaparecida con vida, durante las jornadas realizadas en San Quintín el pasado fin de semana.

De acuerdo con el colectivo Madres Buscadoras de San Quintín, cuatro cuerpos fueron encontrados el 7 de noviembre y uno más el día 8, todos en las inmediaciones del arroyo San Simón.

Durante las actividades de búsqueda también lograron localizar con vida a una persona que había sido reportada como desaparecida.

Ante estos hallazgos, el colectivo recomendó a los familiares de personas desaparecidas acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para recibir mayor información sobre los casos.

APG