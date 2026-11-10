Desaparecidos

Localizan Cinco Cuerpos y una Persona con Vida en Brigada de Búsqueda en San Quintín, BC

El colectivo Madres Buscadoras pidió a familiares de personas desaparecidas acudir a la Fiscalía para recibir información

Localizan Cinco Cuerpos y a una Persona con Vida en Brigada de Búsqueda en San Quintín, BCLocalizan Cinco Cuerpos y a una Persona con Vida en Brigada de Búsqueda en San Quintín, BC | Foto: Colectivo Madres Buscadoras

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