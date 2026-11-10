Desaparecidos

Colocan Mamparas con Fichas de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mexicali, BC

Colectivos y vecinos coordinaron la instalación de estructuras para visibilizar las fichas sin afectar la estructura del kiosco central

Colocan Mamparas con Fichas de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mexicali, BCColocan Mamparas con Fichas de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mexicali, BC | Foto: N+

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