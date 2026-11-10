Colocan Mamparas con Fichas de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mexicali, BC

Diversas mamparas destinadas a la difusión de cédulas de personas no localizadas fueron instaladas en la Plaza del Mariachi, situada en el Centro Histórico de la ciudad de Mexicali, Baja California.

La medida fue implementada para evitar la colocación de estos avisos en el kiosco ubicado en el área céntrica de este punto de reunión pública.

La disposición surgió tras un convenio pactado entre el comité vecinal dedicado a la rehabilitación del parque y agrupaciones de búsqueda interesados en concientizar sobre esta problemática regional.

Por su parte, los involucrados hicieron un llamado a la comunidad para resguardar y mantener intacta esta zona destinada a las familias.

Información David Mena

APG