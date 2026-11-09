Localizan Muertos a Dos Jóvenes Desaparecidos Tras Venta de Camioneta en Zapopan

Monserrat Santiago Macías, de 22 años, y Jordan Jared Preciado Iglesias, de 25, fueron localizados sin vida días después de haber sido reportados como desaparecidos.

Ambos habían sido vistos por última vez el pasado 2 de noviembre, cuando salieron a realizar un trato de compraventa de un vehículo en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía de Jalisco, los jóvenes fueron encontrados en la brecha Sanca Cosechas, dentro de un predio conocido como El Ranchito, ubicado en el ejido de Huaxtla, en el municipio de El Arenal.

Las autoridades confirmaron que ambos contaban con fichas de búsqueda. Su desaparición había sido difundida en redes sociales, donde posteriormente también comenzó a circular información sobre su localización sin vida.

A través de redes sociales, usuarios compartieron que Jordan Jared Preciado Iglesias ya había sido reportado como desaparecido en noviembre de 2022. Sin embargo, en aquella ocasión fue localizado con vida.

La Fiscalía estatal informó que, al momento de ser encontrados, los cuerpos presentaban aproximadamente dos días de evolución cadavérica.

Posteriormente, fueron trasladados al Servicio Médico Forense,, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte y continuar con los protocolos para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Por estos hechos, la Vicefiscalía en Investigación Regional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar y capturar a quien o quienes resulten responsables de la muerte de Monserrat Santiago Macías y Jordan Jared Preciado Iglesias.