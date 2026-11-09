Desaparecidos

Localizan Muertos a Dos Jóvenes Desaparecidos Tras Venta de Camioneta en Zapopan

Ambos fueron encontrados en un predio conocido como El Ranchito; tenían dos días de evolución cadavérica

jóvenes localizados sin vidaLas víctimas fueron localizadas en El Arenal. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas

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Monserrat y Jordan, jóvenes desaparecidos en Zapopan, hallados sin vida en El Ranchito. La Fiscalía busca esclarecer los hechos.

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