Migración

Decenas de Migrantes Murieron cuando Intentaban Llegar a Creta

La Guardia Costera localizó embarcaciones con varios cadáveres y también logró el rescate de 40 personas

Buque guardacostas en Agia Galini, cerca de Rethymno, en la isla de Creta, el 9 de noviembre de 2026. Foto: AFPBuque guardacostas en Agia Galini, cerca de Rethymno, en la isla de Creta, el 9 de noviembre de 2026. Foto: AFP

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