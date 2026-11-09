Decenas de Migrantes Murieron cuando Intentaban Llegar a Creta

Este fin de semana, varios migrantes murieron cuando intentaban llegar a la isla de Creta, Grecia, de acuerdo con información de autoridades.

La Guardia Costera griega detalló que 12 personas fueron encontradas sin vida en una embarcación y ocho más en otra, mientras que unas 40 fueron rescatadas de ambas.

Las 20 personas murieron en su intento por llegar a Creta, uno de los principales destinos de los migrantes que se dirigen a la Unión Europea.

Así ocurrió el hallazgo y rescate

De acuerdo con la información oficial, una de las embarcaciones emitió una señal de alarma debido a las condiciones marítimas complicadas debido a los fuertes vientos.

Ante ello, la policía marítima puso en marcha una operación de rescate de emergencia a última hora del sábado.

El domingo, las autoridades indicaron que 28 supervivientes y un cadáver, todos ellos de nacionalidad sudanesa, fueron recogidos por otra embarcación que navegaba por las inmediaciones y, posteriormente, trasladados a un buque de la policía y llevados a Creta.

Anoche, la Guardia Costera localizó su embarcación, con siete cadáveres más a bordo, precisaron.

Segundo incidente

En otro hecho, este lunes se encontraron 12 cadáveres en una embarcación al sur de la isla, mientras que 18 personas fueron rescatadas, informó la Guardia Costera.

De acuerdo con la agencia AFP, Creta se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada a la UE para los migrantes que parten de Libia. Pero muchos de estos intentos de travesía tienen un desenlace fatídico.