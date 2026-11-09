Seguridad

Hombre Desaparecido en Jalisco Regresa con su Esposa Tras Presunto Reclutamiento Forzado

La víctima permaneció en Sinaloa, además fue rescatado junto con otra persona por autoridades federales

desaparecido rescatado en SinaloaLa familia espera cerrar este capítulo y recuperar la tranquilidad. Foto: N+

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Después de cuatro meses de angustia, un hombre desaparecido en Jalisco se reúne con su familia. Fue rescatado en Sinaloa tras presunto reclutamiento.

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