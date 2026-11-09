Hombre Desaparecido en Jalisco Regresa con su Esposa Tras Presunto Reclutamiento Forzado

Un hombre que permaneció incomunicado con su familia y reportado como desaparecido desde el pasado 5 de agosto regresó con su esposa después de cuatro meses. De acuerdo con sus familiares, habría permanecido en Sinaloa, presuntamente tras ser víctima de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Por cuestiones de seguridad, sus allegados solicitaron mantener en reserva los nombres de la víctima y de sus familiares. Sin embargo, compartieron que la situación comenzó después de que el hombre recibió una oferta de trabajo.

Su esposa relató que el pasado viernes recibió una llamada telefónica de su pareja, luego de cuatro meses sin tener noticias de él. Tras conocer la situación, se comunicó con la líder del colectivo de búsqueda al que pertenece, quien coordinó las acciones para solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Una vez que el hombre fue localizado, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, donde agentes ministeriales le tomaron su declaración para integrarla a la carpeta de investigación.

Además, se le realizaron revisiones médicas para valorar su estado de salud. Su esposa informó que se encontraba bien, aunque presentaba deshidratación.

La mujer también compartió que, tras el reencuentro, su principal deseo era volver a abrazar a su esposo y estar nuevamente con su familia. Sin embargo, explicó que no pudieron conversar demasiado debido a las preguntas que les realizaron las autoridades.

Por otra parte, señaló que fueron autoridades federales las que lograron rescatar a su esposo y a otra persona que se encontraba en el mismo sitio.

La esposa reconoció el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda durante el proceso, pues aseguró que mantuvieron comunicación constante con ella y le informaron sobre las condiciones en las que se encontraba su pareja.

Finalmente, la Fiscalía de Jalisco continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias en las que el hombre permaneció incomunicado durante cuatro meses.

Mientras tanto, su familia espera cerrar este capítulo y recuperar la tranquilidad después de meses de incertidumbre.