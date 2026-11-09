Seguridad

Marina Asegura Una Tonelada de Cocaína en Acapulco, Guerrero; Hay Seis Detenidos

El aseguramiento representa una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales

Aseguran una tonelada de cocaína en Acapulco, GuerreroAseguran una tonelada de cocaína en Acapulco, Guerrero. Foto: X @OHarfuch

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Durante el gobierno de Sheinbaum, la Marina ha incautado más de 98 toneladas de cocaína. La última operación en Acapulco detuvo a seis personas y afectó a los cárteles.

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