Marina Asegura Una Tonelada de Cocaína en Acapulco, Guerrero; Hay Seis Detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que personal de la Secretaría de Marina aseguró una tonelada de cocaína en Acapulco, Guerrero.

Además, seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor fueron detenidas.

Suman más de 98 toneladas de cocaína aseguradas en el mar

Mediante redes sociales, el secretario García Harfuch destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, “evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes”.

Destacó que los aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia.

Con información de N+

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