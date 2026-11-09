Seguridad

Bárbara Vive con Miedo Tras Liberación de Sujeto que la Quiso Matar en Edomex

La mujer teme por su vida y la de sus hijos, pues el agresor no fue encarcelado porque autoridades mexiquenses no clasificaron el delito como intento de feminicidio

Nicolás Romero EdomexLa mujer acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia, sin embargo, en vez de encontrar el apoyo y ayuda, fue revictimizada. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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