Bárbara Vive con Miedo Tras Liberación de Sujeto que la Quiso Matar en Edomex

Bárbara Rodea Gómez sufrió un intento de feminicidio en su casa, en Nicolás Romero, Estado de México, a manos de un inquilino que intentó enterrarle un desarmador y la amenazó de muerte, pero las autoridades clasificaron el delito como no grave y dejaron en libertad al agresor. Ahora, ella teme por su seguridad y la de su familia.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre y la mujer logró salvarse, pues vecinos intervinieron y sometieron al atacante. La mujer acudió a presentar la denuncia ante instancias ministeriales, pero argumentaron que no tenía lesiones visibles y no se enmarcaba en un ámbito de violencia de género.

Entrevistada por N+, la víctima contó cómo acurrió el ataque aquel día, mientras debe cuidarse.

"Empiezo a ver que el chavo está fuera de control, empieza a gritarle a los inquilinos, a toda la gente que me salieron a ayudar porque estaba muy violento y traía un desarmador muy largo en las manos y nos estaba queriendo apuñalar a todos", dijo.

"Y pues esta persona, empezó a golpear a la puerta a decirme de groserías que saliera, que me iba a matar, que a eso venía", dijo.

Por suerte, logró defenderse y la ayudaron otras personas cuando el agresor intentó darse a la fuga.

"Regresó y me intentó clavar el desarmador", narró.

"En el momento que yo me defendí para que no me clavara el desarmador, un inquilino de ahí salió y le gritó, y esa persona sale corriendo y en eso empieza a gritar a la gente que me ayudaran, que me querían asesinar, y salen unos muchachos de ahí y lo someten, lo desarman porque traía un desarmador y traía un cuchillo", dijo.

El problema inició porque Bárbara pidió al inquilino que bajara el volumen a su música. Tras la discusión comenzaron las agresiones.

Después de que el hombre fue detenido, ella acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia, sin embargo, en vez de encontrar el apoyo y ayuda, fue revictimizada.

"Entonces yo les comento a las personas que me atendieron que este problema era algo de género y que yo quería ser atendida por AMPEVIS (Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género), y pues ellos me dijeron que no, que este problema no era de género porque no era mi pareja sentimental que solamente son problemas de género, cuando es una pareja sentimental y que no puedo no podían dar esa atención", afirmó.

"Entonces me empiezan a tomar la entrevista, empiezo a darme cuenta que el Ministerio Público en la carpeta puso que era el delito por tráfico, acopio de armas prohibidas, daños en los bienes y resistencia. Entonces les dije que no era ese delito y que yo no iba a firmar esa denuncia", señaló.

Para el personal del Ministerio Público en el municipio de Nicolás Romero el delito de tentativa de feminicidio no clasificaba porque la mujer no presentaba lesiones y el agresor no era su pareja.

Bárbara, quien es madre soltera con dos menores, presentó pruebas como fotografías y videos del momento de la detención del sujeto. Sin embargo, las autoridades no quisieron cambiar la clasificación del delito.

Debido a este caso, Bárbara teme por su vida y la de sus hijos.

"Vivo todos los días con miedo, mis hijos no van desde hace una semana a la escuela, no puedo rehacer mi vida porque él conoce toda mi rutina", lamentó.

"Estoy en alerta constante, tengo episodios de estrés de ansiedad, me encuentro muy mal emocionalmente porque no solamente traes el problema interno sino volver ese tipo de situaciones por la injusticia que cometen estos ministerios públicos, al tener sus cargos públicos, es una impotencia como mujer", acusó.

El Estado de México registró 38 feminicidios entre enero y septiembre de este año, según datos del gobierno federal. La entidad se ubica en segundo lugar a nivel nacional en este tipo de delitos, solo detrás de Sinaloa, que acumula 97 casos en siete meses.

Con información de Ramkar Cruz

ASJ