Internacional

¿Quién es Alice Huang, Empresaria Acusada de Espiar para China al Jefe de Nvidia?

La exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed está en el centro de una presunta operación de espionaje contra Jensen Huang, con quien tuvo una relación amorosa

Nvidia Jensen Huang InfidelidadIdentificada también como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China. Foto: Reuters.

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