Internacional

Muere Hombre que Mató a 6 Personas e Hirió a 16 Más en una Plaza en Polonia

El primer ministro Donald Tusk calificó el tiroteo como "terrorismo" pero la policía no ha indicado cuál era el móvil del atacante

Polonia CracoviaEl atacante resultó herido en un tiroteo con la policía y se encontraba en estado grave. Foto: Reuters.

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