Internacional

Trump Dice que Sólo Bromeaba con Poner a Dana White como Vocero de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos se retractó de la idea de contratar al director de la UFC

Trump y el director de la UFC son muy amigos desde hace años, tanto que ya hubo una función de artes marciales mixtas en la Casa Blanca.Trump y el director de la UFC son muy amigos desde hace años, tanto que ya hubo una función de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. Foto: Reuters

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