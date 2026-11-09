Trump Dice que Sólo Bromeaba con Poner a Dana White como Vocero de la Casa Blanca

Aunque Donald Trump había anunciado que le ofreció a su amigo Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el puesto de secretario de prensa de su Gobierno, el presidente de Estados Unidos ya salió a aclarar que no hablaba en serio.

Además de describir a White como un “luchador y guerrero implacable”, fue a través de un mensaje en sus redes sociales que Trump expresó su interés en que White acepte la propuesta y señaló que podría incorporar a varias figuras de las artes marciales mixtas (MMA) como parte de su equipo.

Horas después, debido al revuelo causado por su idea, Trump, aseguró que "solo estaba bromeando, pero Dana ama la idea y solo hay un Dana, él es grandioso. No lo sé. Si él estuviera, no se meterían tanto con él".

El mandatario hizo la aclaración ante los medios en Florida, justo antes de tomar su avión con rumbo a la Casa Blanca. Trump se refería a lo que publicó el sábado en Truth Social para que White se convirtiera en el secretario de Prensa de la Casa Blanca, puesto vacante desde el 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dimitió cinco días después de asumir el cargo debido a que mintió sobre su supuesto título de abogada.

Luego de que se divulgara la noticia sobre White, CNN reportó que "una fuente familiarizada con el asunto afirmó que el director ejecutivo del Ultimate Fighting Championship (UFC) rechazó la idea poco ortodoxa".

"Así que estaba bromeando y creo que a Dana le gusta la idea, y él es un tipo muy capaz. De hecho estará mañana a la Casa Blanca)", insistió Trump.

Dana White es una celebridad en Estados Unidos por su dirección en la UFC, compañía de competencias de artes marciales mixtas, pero empezó su carrera en Las Vegas junto a los hermanos Frank y Lorenzo Fertitta, propietarios de Station Casinos.

En el año 2001 adquirió la promotora por apenas 2 millones de dólares, a solo ocho años de su creación. Fue bajo su gestión que se convirtió en uno de los grandes imperios del espectáculo deportivo.

White mostró pasión por la lucha y los deportes de combate desde joven y compitió como boxeador amateur antes de contribuir a la transformación de las MMA.

En el 2025, la revista especializada Forbes calculó fortuna en alrededor de $600 millones de dólares. No obstante, su gestión al frente de la UFC también ha generado controversias, pues luchadores se han quejado cada vez más de no recibir una compensación adecuada.

Con información de N+