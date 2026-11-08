Consejo de Nvidia Abre Investigación Independiente Sobre su CEO Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia abrió este domingo una investigación independiente sobre su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, a raíz de informaciones de que fue objeto de una operación de inteligencia extranjera, según un comunicado de la empresa.

Un comité de directores independientes, asistido por asesores externos independientes, supervisará la indagatoria, que examinará toda la información disponible. Huang respalda plenamente la revisión y se comprometió a cooperar con ella. El consejo expresó su confianza en él y en su equipo de liderazgo, y dijo que dará más información conforme sea necesario.

La empresa señaló que prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, y aclaró que no tiene motivos para creer que esa seguridad ni los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos. El comunicado no menciona a ninguna persona ni a ningún país.

La investigación se anunció tras un reporte que The New York Times publicó el sábado: en la administración del presidente Donald Trump circuló un memorando basado en información de inteligencia, según el cual la empresaria china Alice Huang, con quien el directivo desarrolló una relación, era espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China. De acuerdo con el diario, ella fue reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que los más avanzados estuvieran a disposición de China.

El Times también publicó que Trump recibió información sobre la relación el año pasado, pero optó por no hacer nada al respecto.

Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico dirigido a sus empleados.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", dice el borrador, según Axios.

El anuncio llega tres días después de que las acciones de Nvidia cayeran 9.3% en Wall Street, en una jornada en la que el S&P 500 perdió 4.4% por la venta masiva de títulos vinculados a la expansión de centros de datos para inteligencia artificial.

CT