Internacional

Papa León XIV Llega a Argentina; Javier Milei lo Recibe Tras su Visita a Uruguay

El pontífice fue recibido este domingo por el presidente argentino en la Casa Rosada

El papa León XIV deja Uruguay y se dirige a ArgentinaEl papa León XIV deja Uruguay y se dirige a Argentina. Foto: EFE

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Papa León XIV Viaja a Argentina tras Terminar su Visita en Uruguay; Se Reunirá con Javier Milei | N+