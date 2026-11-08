Papa León XIV Llega a Argentina; Javier Milei lo Recibe Tras su Visita a Uruguay

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para iniciar la primera visita de un pontífice a ese país en 39 años. Su arribo ocurrió después de su paso por Uruguay y antes de viajar a Perú, último destino de su gira por Sudamérica.

El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, recibieron al pontífice al pie de la escalerilla del avión. Ambos vestían de negro.

León XIV aterrizó a las 16:35 horas (19:35 GMT) en el aeropuerto de Buenos Aires, donde permanecerá hasta el miércoles. Durante su estancia, oficiará tres misas multitudinarias y visitará un hogar para personas con discapacidad, una cárcel y el santuario de Luján, principal centro de peregrinación católica del país.

Antes de llegar a Argentina, el papa celebró una misa multitudinaria ante 50 mil personas en Florida, ciudad cercana a Montevideo, Uruguay. Desde Argentina continuará su gira sudamericana rumbo a Perú.

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Se prevé que el papa se pronuncie en defensa de los pobres y los más vulnerables, en medio de las tensiones que existen en Argentina debido al alto costo social que ha tenido la política de Javier Milei en cuanto a los servicios públicos esenciales.

Luego de la cirugía por el cáncer de pulmón a la que fue sometido, el pontífice viajó a Latinoamérica para una gira de 12 días.

Después de tres días en Uruguay, el país más laico de la región, donde condenó la violencia del narcotráfico y pidió poner fin a la pobreza infantil, León XIV realizará la primera visita de un papa a Argentina en 39 años.

Con su viaje busca revivir la fe en Argentina, donde la decisión del papa Francisco de no volver a su tierra natal durante su pontificado dejó un sentimiento de decepción.

Argentina se prepara apara la visita del papa León XIV

Argentina amaneció hoy con la circulación restringida y poco movimiento en un domingo de sol y temperaturas primaverales, a la espera del papa León XIV, quien arribará al país por la tarde para dar comienzo a su visita apostólica de cuatro días.

Con banderas papales adornando las farolas y flores blancas recién plantadas en las principales plazas, la ciudad de Buenos Aires permanece expectante ante la llegada del pontífice.

León XIV llegó hoy desde Uruguay a las 16:30 hora local al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, que reforzó su seguridad y tendrá su funcionamiento restringido al sumo pontífice.

El papa se trasladará a la Plaza San Martín para rendir un homenaje ante el monumento del prócer argentino, que también es el libertador del Perú, la patria adoptiva del pontífice.

Luego, el papa se dirigirá hacia a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para un encuentro protocolar con el presidente argentino, Javier Milei.

La última actividad oficial del lunes será un encuentro con más funcionarios del Gobierno en el Palacio Libertad, un edificio en donde funcionó el correo central durante buena parte del siglo XX.

La agenda oficial del papa incluye una visita al Cottolengo Don Orione, un centro que acoge a personas con discapacidad en situación vulnerable, y una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un imponente santuario que todos los años convoca a más de dos millones de fieles.

León XIV también visitará Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, para celebrar otra misa masiva. Posteriormente, viajará a Perú.

Con información de N+ y agencias.

RMT