Internacional

Papa Llama a Privilegiar Educación Ante Crecimiento de IA y Defiende a los 'No Nacidos'

El pontífice defendió la dignidad de los 'no nacidos' y pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios.

Papa León XIVPapa León XIV en su recorrido por Urugua. Foto: EFE
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