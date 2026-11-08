Papa Llama a Privilegiar Educación Ante Crecimiento de IA y Defiende a los 'No Nacidos'

El papa León XIV urgió a que la "educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la inteligencia artificial (IA), colocando a la persona antes que el algoritmo", durante su discurso en la Universidad católica de Montevideo, en la segunda jornada de su viaje al país durante su gira por Latinoamérica.

En un encuentro con representantes del mundo educativo, el pontífice pronunció un discurso en el que utilizó los cinco sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, como hilo conductor para reflexionar sobre la educación, las nuevas tecnologías y la defensa de la dignidad de la persona.

"Es urgente, entonces, que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica", dijo el papa en este acto de una maratoniana jornada que comenzó con una misa en Paysandú.

"El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias", añadió el papa en el discurso en el Aula Magna del centro el que citó algunos de los pasajes de su encíclica 'Magnifica Humanitas' sobre las tecnologías y la inteligencia artificial.

León XIV habló de la importancia de la educación en tiempos de la IA. Foto: EFE

Porque observó, citando su discurso ante la Unesco del pasado 25 de septiembre", que "mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas".

"La fama del hombre de hoy ha sufrido innumerables golpes, hasta el punto de que desechar, rechazar, menospreciar, se ha convertido en un olor nauseabundo, aceptado por nuestro olfato", criticó el pontífice.

Tras recordar que las manos humanas sirven para trabajar, acariciar y abrazar, lamentó que también estén produciendo "la más terrible de las obras humanas: la guerra".

Y destacó que "quien se siente abrazado por el Padre es, inevitablemente, un constructor de paz".

El papa también indicó que la educación católica "no puede estar proyectada en un circuito cerrado" y "más bien, debe acostumbrarse a escuchar a las familias, a la sociedad civil, a las autoridades políticas y administrativas, así como a los representantes de los sectores productivos y de las categorías laborales.

Papa defiende la dignidad de los "no nacidos"

El sumo pontífice defendió este viernes desde el país más secularizado de Latinoamérica con leyes para el aborto y la eutanasia, la dignidad de los "no nacidos" y pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios, en su discurso a las autoridades en Montevideo, primera etapa de su gira que le llevará también a Argentina y Perú.

En su discurso en la Plaza de la Independencia, ante miles de personas, y tras escuchar al presidente uruguayo Yamandú Orsi, el papa afirmó que "el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto" y "esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado".

"La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos", quiso destacar el papa en Montevideo, capital de un país donde cerca del 40 % de la población se declara no creyente.

Ante el monumento de héroe nacional José Gervasio Artigas, situado en el centro de la plaza, el pontífice estadounidense reflexionó sobre el "Uruguay de hoy" y abordó la importancia para la Iglesia de defender la vida en todas sus fases.

Aprovechó la ocasión también para defender la protección del que "no ha nacido" y que "pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo".

"Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", dijo el papa.

También abordó que "la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", uno de los temas que preocupan a la sociedad uruguaya.

"Ante la dolorosa realidad del suicidio: la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia", dijo el papa en referencia a los altas tasas de suicidio en el país, las más altas de Latinoamérica, que son de 19,16 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos de 2025 del Ministerio de Salud Pública.

León XIV llama a privilegiar el acceso a la atención médica

En el país donde se ha legalizado recientemente la eutanasia, el papa afirmó que "la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado".

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", recordó el papa que fue operado con éxito el pasado 13 de octubre de un tumor maligno y por lo que tuvo que extirparse el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Y entonces recordó su asistencia médica y agregó: "Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan".

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", instó.

Y agregó que "quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita"