Localizan Cuerpo en Camino de Terracería Detrás de Fraccionamiento en Cd. Juárez

Un hombre fue localizado sin vida en un camino de terracería ubicado detrás del fraccionamiento San Ángel, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió cerca del cruce de las calles Cerrada de Antioquía y Cerrada de Patara, donde los agentes acudieron para verificar el reporte y asegurar el perímetro.

Una vez en el lugar, las autoridades resguardaron la zona y comenzaron con la recolección de indicios para integrar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre la identidad del hombre ni detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue encontrado.

PT