Homicidios

Localizan Cuerpo en Camino de Terracería Detrás de Fraccionamiento en Cd. Juárez

Un hombre sin vida fue encontrado cerca de las calles Cerrada de Antioquía y Cerrada de Patara; permanece sin identificar

Localizan Cuerpo en Camino de Terracería Detrás de Fraccionamiento en Cd. JuárezFoto: N+
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