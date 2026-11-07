Homicidios

Identifican a Hombre Asesinado Afuera de Centro Comercial en Chihuahua

Iván R.L., de 48 años, fue atacado a balazos cuando circulaba en una camioneta por el boulevard Fuentes Mares

Identifican a Hombre Asesinado Afuera de Centro Comercial en ChihuahuaFoto: N+ | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Identifican a Hombre Asesinado Afuera de Centro Comercial en Chihuahua | N+