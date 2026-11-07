Identifican a Hombre Asesinado Afuera de Centro Comercial en Chihuahua

Un hombre identificado como Iván R.L., de 48 años, fue asesinado a balazos en las afueras de un centro comercial ubicado sobre el boulevard Fuentes Mares, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una camioneta cuando fue interceptada por los tripulantes de un automóvil rojo, quienes accionaron sus armas de fuego en su contra.

Según testimonios recabados en el lugar, los agresores huyeron con rumbo a la colonia Villa Juárez, mientras que en la zona del ataque se desplegó un operativo de seguridad.

Con corte al mediodía de este sábado 7 de noviembre de 2026, el estado de Chihuahua acumulaba 10 homicidios dolosos durante el mes, de acuerdo con el informe diario del Gobierno federal.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla si hay personas detenidas por el asesinato ocurrido en el boulevard Fuentes Mares.

PT