Él es Dana White, la Carta de Trump para su Oficina de Prensa: Fortuna y Trayectoria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció el cargo de secretario de prensa al magnate Dana White, director ejecutivo (CEO) de la UFC, la organización de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) más famosa en el mundo.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario dijo que le pidió a White que llevara consigo a varios asistentes, incluso si no eran ciudadanos estadounidenses. Entre los nombres que mencionó están los peleadores Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison.

Y aunque esta postulación poco se esperaba, los perfiles de Trump y White no han estado separados, pues White fue un hombre cercano al republicano durante su campaña y una de las piezas clave para su triunfo.

No obstante, la amistad entre Trump y White no se limita a años recientes, sino que data de décadas. El mandatario se benefició de la red de creadores de contenido cercana a White en su victoria electoral de 2024, mientras que White ha declarado en repetidas ocasiones que jamás olvidará cómo Trump le brindó una gran plataforma a su deporte antes de que otros confiaran en el deporte.

¿Quién es Dana White?

El magnate es ahora una celebridad en Estados Unidos por su dirección en la compañía de competencias de artes marciales mixtas, pero empezó su carrera en Las Vegas junto a los hermanos Frank y Lorenzo Fertitta, propietarios de Station Casinos.

En el año 2001 adquirió la promotora por apenas 2 millones de dólares, a solo ocho años de su creación. Fue bajo su gestión que se convirtió en uno de los grandes imperios del espectáculo deportivo.

White mostró pasión por la lucha y los deportes de combate desde joven y compitió como boxeador amateur antes de contribuir a la transformación de las MMA.

¿De cuánto es la fortuna de Dana White?

En 2025, la revista especializada Forbes calculó fortuna en alrededor de $600 millones de dólares.

No obstante, su gestión al frente de la UFC también ha generado controversias, pues luchadores se han quejado cada vez más de no recibir una compensación adecuada.

En la década de 2010 se presentaron varias demandas antimonopolio por prácticas salariales injustas, y en 2024 la UFC acordó resolver una demanda, que abarcaba a más de 150 luchadores, por 375 millones de dólares.

White también ha recibido críticas por defender los comentarios anti-LGBT de un luchador de la UFC y a otro luchador de las acusaciones de haber amenazado a un agente de control antidopaje.