Internacional

Él es Dana White, la Carta de Trump para su Oficina de Prensa: Fortuna y Trayectoria

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que ofreció el cargo de secretario de prensa al empresario

Dana WhiteEl presidnete estadounidense, Donald Trump, ofreció a Dana White ser secretario de Prensa. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Quién es Dana White, el Director de la UFC que Trump quiere en Su Oficina Prensa? Fortuna y Trayectoria | N+